Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221216.1 Itzehoe: Taxifahrerin reagiert schnell und bewahrt Schafstedterin vor hohem Geldverlust nach Schockanruf

Itzehoe (ots)

Ein Schockanruf ereilte am Donnerstag eine 86jährige Schafstedterin. Ein falscher Polizeibeamter gab an, der Enkel habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, nun würden 35.000 Euro Kaution gefordert. Diese hob 15.000 Euro von der Bank ab und begab sich am späten Nachmittag mit einem Taxi zum vereinbarten Übergabeort im Itzehoer Innenstadtbereich. Die Taxifahrerin reagierte auf diesen ungewöhnlichen Sachverhalt und alarmierte die Polizei. Die Täter erschienen nicht am Übergabeort, eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Eine weitere Itzehoerin erhielt einen Anruf mit einer Mitteilung über einen angeblichen Unfall mit tödlichem Ausgang, bei dem Familienangehörige zu Schaden gekommen seien. Sie beendete das Gespräch, zu einer Geldforderung kam es nicht. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, besonders aufmerksam zu bleiben und Kontakt zu bekannten Angehörigen oder der Polizei aufzunehmen. Geldforderungen sollten immer besonders geprüft werden. In diesen beiden Fällen kam es glücklicherweise nicht zu einem Schaden.

