POL-MA: Mannheim: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag gegen 16:40 Uhr griffen zwei bislang unbekannte Täter einen 41-jährigen Mann in der Hauptstraße an und flüchteten im Anschluss in einem grauen Peugeot. Eine Angestellte hatte die beiden Männer zunächst auf das Rauchverbot auf dem dortigen Tankstellengelände ...

