POL-IZ: 221215.2 Itzehoe: Diebstahl bei günstiger Gelegenheit

Am Mittwoch hat die Kundin eines Geschäfts in der Itzehoer Innenstadt für einen Augenblick ihr abgelegtes Portemonnaie aus den Augen gelassen, was ein Dieb ausnutzte, um die Geldbörse zu stehlen.

Gegen 12.45 Uhr hielt sich die Geschädigte bei Tchibo in der Feldschmiede auf. Als sich die 67-Jährige an der Kasse befand, legte sie auf der Suche nach ihrer Kundenkarte ihr Portemonnaie auf den Tresen. Um andere Kunden vorzulassen, trat die Dame kurzfristig zur Seite und musste später dann feststellen, dass ihre Geldbörse mit 100 Euro verschwunden war.

Im Nachhinein erinnerte sich die Anzeigende, dass eine Frau nach dem Bezahlen den Laden recht eilig verlassen hatte. Dass die ältere Person zuvor das Eigentum der 67-Jährigen an sich genommen hat, ist nicht ausgeschlossen.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

