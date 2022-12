Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221214.6 Ottenbüttel: Verkehrsunfall auf der L127 mit drei Fahrzeugen und vier Leichtverletzten

Ottenbüttel (ots)

Am Mittwoch um 12:24 Uhr fuhr eine 26jährige Autofahrerin aus Ottenbüttel auf der L127 Richtung Itzehoe. Bei Stahfast wollte diese nach links in die Alte Landstraße einbiegen und wartete verkehrsbedingt auf der Fahrbahn. Die hinter ihr fahrende Frau, eine 44jährige Hadenfelderin, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Dabei schleuderte sie in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 19jährigen Fahrers aus Hanerau-Hademarschen und seinem Beifahrer. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Hadenfelderin keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Alle vier Insassen wurden leicht verletzt und auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. Die Fahrbahn wurde eine Stunde lang voll gesperrt.

