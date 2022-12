Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221214.5 Heide: Radfahrer fährt Fußgänger an und entfernt sich-Zeugen gesucht

Heide (ots)

Am Freitag um 14:30 Uhr ging ein 79jähriger Heider auf dem linken Gehweg der Hamburger Straße vom Fritz-Thiedemann-Ring kommend Richtung Süderholm. In Höhe der Verbreiterung des Rad- und Gehweges kam ein Radfahrer entgegen und streifte dabei den Heider. Dieser stürzte und verletzte sich am Kopf und der linken Hand. Der Radfahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern. Ein Zeuge half dem Mann nach dem Sturz und brachte ihn ins Heider Krankenhaus. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum Radfahrer machen können. Sie werden gebeten, sich unter 0481-940 zu melden.

