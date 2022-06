Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte bestehlen Seniorin im Eiscafé - Zeugen gesucht

Grevenbroich (ots)

Am Montagmittag (13.06) gegen etwa 14:00 Uhr wurde die Handtasche einer 61-Jährigen in Grevenbroich in einem Eiscafé an der Kölner Straße von unbekannten Tätern entwendet. Die Dame gab an, als sie gerade aufbrechen wollte, habe sie ihre Handtasche nicht mehr auffinden können.

Das zuständige Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät dazu, immer die Hand- und Umhängetaschen verschlossen und nah am Körper zu halten. Sie sollten Ihre Taschen nicht über die Stuhllehne hängen oder in Kaufhäusern oder Restaurants unbeaufsichtigt lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell