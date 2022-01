Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: zwei Raser auf der Autobahn gestoppt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.01.2022, gegen 15.20 Uhr, wurde eine Videostreife der Verkehrspolizei Weil am Rhein im Autobahntunnel der Autobahn A 861 auf zwei zu schnell fahrende Fahrzeuge aufmerksam, welche in Richtung Schweizer Grenze unterwegs waren. Bei der sofortigen Verfolgung konnten Geschwindigkeiten von 161 beziehungsweise 162 Stundenkilometer gemessen werden, obwohl in dem dortigen Bereich die Höchstgeschwindigkeit aufgrund der Lkw-Stauanlage auf 60 Stundenkilometer reduziert war. Vor der Grenze konnten beide Fahrzeugführer gestoppt werden. Dem 21-jährigen Fahrer sowie dem 27-jährigen Fahrer erwarten nun ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell