Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Navi führt in die Irre

Kasbach (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:00 Uhr erreicht die Polizei in Linz ein Hinweis, wonach ein PKW mit Offenbacher Zulassung in einer Böschung eines Waldweges im Kasbachtal stehe. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der PKW ganz offensichtlich so in den engen und teils unzugänglichen Waldweg gesteuert wurde, dass es ohne Hilfe nicht möglich war, weiter zu fahren. Über Ermittlungen bei der Halterfirma gelang es, den Sachverhalt aufzuklären. Ein 55 jähriger Mann fuhr mit seiner 83 jährigen Mutter ( beide aus Hessen stammend ) mit dem PKW, um zu einem holzverarbeitenden Betrieb in Kasbach zu gelangen. Das Navi führte Sie dann in diesen Waldweg, bis sie in der oben beschriebenen misslichen Lage stecken blieben. Glücklicherweise war sowohl der Mann, als auch seine doch recht betagte Mutter gut zu Fuß und es gelang den beiden die nächste Ortschaft in einer Entfernung von 2,7 Kilometern zu Fuß zu erreichen. Beiden Personen geht es gut, der PKW wurde geborgen. Auch hier entstand nach Kenntnis der Polizei kein Schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell