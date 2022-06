Raubach (ots) - Am Montagmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus an der Bushaltestelle in Raubach eine 40 - minütige Schulwegkontrolle durch. Hierbei ahndeten die Beamten 5 Verstöße gegen die Gurtpflicht. 3 Kinder sind ohne Sicherung im PKW transportiert worden. Die Fahrzeugführer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 60,- EUR sowie einen Punkt. 2 Kinder sind nicht vorschriftsmäßig gesichert worden (ohne Kindersitz). Dieser Verstoß sieht ein ...

