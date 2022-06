Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Döttesfeld (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein PKW Fahrer im mittleren Erwachsenenalter die Hauptstraße in Döttesfeld. Ausgangs einer ansteigenden Rechtskurve fuhr der Unfallverursacher frontal auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dieser wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls auf einen ca. 5 Meter entfernten Pkw geschoben, der ebenfalls am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem unverletzten Fahrzeugführer fest. Dem Mann wurden auf der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Unfallursächlich dürften der Einfluss berauschender Mittel in Verbindung mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit sein. Die 3 beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000,- EUR geschätzt.

