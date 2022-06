Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

56307 Dernbach (ots)

Am vergangenen Donnerstag ist im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein PKW Seat Leon im Bereich des rechten Fahrzeughecks beschädigt worden. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem Wanderparkplatz an der Hauptstraße in Dernbach abgestellt. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

