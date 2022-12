Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221214.4 Schenefeld: Festnahmen nach Raubtaten an der A23, Anschlussstelle Schenefeld

Schenefeld (ots)

Nachdem es im Kreis Steinburg und Dithmarschen zu vier Raubtaten gekommen war, gelang nunmehr die Festnahme einer Gruppe von vier Männern. An entlegenen Parkplätzen wurden den Geschädigten Bargeld, Wertsachen und Handys unter Androhung einer Waffe abgenommen. Zur Flucht nutzten die Täter die Fahrzeuge der Geschädigten. Am Montag um 20.12 Uhr nahmen Polizeibeamte vier Männer aus Heide an der Anschlussstelle Schenefeld fest, als diese erneut eine Tat begehen wollten. Am Dienstag erfolgte die Vorführung dreier Tatverdächtiger beim Amtsgericht Itzehoe, der vierte Mann wurde mangels Haftgründen nicht vorgeführt. Die Amtsrichterin erließ Haftbefehle gegen die drei Männer. Hintergründe zu den Raubtaten sind Teil polizeilicher Ermittlungen. Im Hinblick auf das laufende Verfahren können derzeit keine weitergehenden Angaben erfolgen.

