Peine (ots) - Versuchter Einbruchdiebstahl In der Zeit zwischen dem 08.09.22, 16:30 Uhr und dem 09.09.22, 07:10 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in die Geschäftsräume eines Seniorenheims am Fuhsering in Peine. Durch bislang unbekannte Täter wurde versucht, eine Tür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. ...

