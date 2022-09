Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, Autofahrerin leicht verletzt Donnerstag, 08.09.2022, gegen 14:40 Uhr Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Wolfenbüttel, Groß Stöckheim, Hauptstraße, in Höhe der Einmündung zur Straße Am Bache, ein Verkehrsunfall, bei dem eine 46-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach verlor die ...

mehr