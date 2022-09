Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 10. September 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl aus einem Zustellfahrzeug

Donnerstag,08.09.2022, 18:00 Uhr bis Freitag. 9.09.2022, 06:30 Uhr 38304 Wolfenbüttel Dr.-Heinrich-Jasper-Straße

Bislang unbekannte Täter entwendet/en im angegebenen Tatzeitraum zwei Pakete aus dem Laderaum eines weißen Citroen Jumper / Relay. Das Fahrzeug wird für Auslieferungsfahrten eines Logistikunternehmens genutzt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Einbruch in den Verkaufsbereich eines Freibades Donnerstag, 08.09.2022, 15:30 Uhr bis Freitag, 09.09.2022, 07:30 Uhr 38319 Remlingen, Schöppenstedter Straße

In der Nacht von Donnerstag, 08.09.2022, auf Freitag, 09.09.2022, hebelten bislang unbekannte Täter eine Zugangstür zum Verkaufsraum des Kioskes im Freibad Remlingen auf.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder an die Polizeistation Schöppenstedt 05332 / 94654-0.

Sachbeschädigung an Pkw

Mittwoch, 31.08.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 03.09.2022, 11:00 Uhr 38173 Dettum, Hauptstraße

Bereits am 31.08.2022, gegen 18:00 Uhr, stellte der Halter eines schwarzen Mercedes Kombi (C-Klasse) diesen auf der Hauptstraße in 38173 Dettum zum Parken ab. Als er das Fahrzeug am Samstag, 03.09.2022, gg. 11:00 Uhr, wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er im Bereich des hinteren, linken Kotflügels eine größere Beule fest. Diese Beule ist augenscheinlich durch einen Tritt oder Schlag gegen das Karosserieblech verursacht worden.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 oder an die Polizeistation Cremlingen 05306 / 93223-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell