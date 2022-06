POL-EL: Meppen - Pedelec gestohlen

Nordhorn (ots) - Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in einem Wohnhaus an der Max-Reger-Straße in Nordhorn alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zwischen 12 und 13.50 Uhr vermutlich ein Kaffeevollautomat in der Küche in den von einer Firma genutzten Räumlichkeiten in Brand. Verletzt wurde niemand. Das Erdgeschoss wurde durch den Brand verrußt und ist aktuell unbewohnbar. Die ...

mehr