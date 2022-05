Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Pkw fährt gegen Bahnschranke - Sulingen, Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung - Wagenfeld, Polizei nimmt nächtlichen Dieb fest ---

Diepholz (ots)

Maasen - Pedelec-Fahrerinnen

Am Mittwoch gegen 14.40 Uhr befuhr eine 57jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße 352 (Maaser Straße) aus Richtung Siedenburg kommend und wollte an der Einmündung zur B 214 nach rechts aufbiegen. Sie übersah dabei eine von links auf dem dortigen Fahrradweg fahrende 78-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei die Pedelec-Fahrerin stürzt und sich dabei leicht verletzt. Eine direkt dahinterfahrende 80-jährige Pedelec-Fahrerin stürzt daraufhin ebenfalls und wird ebenfalls leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Sulingen - Unfall mit einer Bahnschranke

Am Mittwoch gegen 12.20 Uhr befuhr eine 82-jährige Pkw-Fahrerin die Bundesstraße 61 aus Richtung Sulingen kommend in Richtung Kirchdorf. In Höhe des Bahnübergangs im Ortsteil Stehlen übersah sie das Rotlicht des Bahnübergangs sowie die herunterfahrende Bahnschranke. Es kommt zur Kollision zwischen Bahnschranke und der Frontscheibe des Pkw der 82-jährigen. An Pkw und Bahnschranke entsteht ein Sachschaden von geschätzt 1200 Euro.

Sulingen - Brandstiftung / Polizei sucht Zeugen

Bereits am 15.05.2022 gegen 22.20 Uhr hatte ein Zeuge ein Feuer in der ehemaligen Schule in Sulingen der Feuerwehr und Polizei gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. In den Toiletten hatten Unbekannte Handtuchspender und Toilettenpapierhalter in Brand gesetzt. Zudem hatten die Unbekannten einen Feuerlöscher versprüht. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet Zeugen, die an dem Abend des 15.05.22 etwas beobachtet haben, sich unter Tel. 05441 / 9710 bei der Polizei Diepholz zu melden.

Scholen - Einbruch

Am Mittwoch gegen 00.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Scholen, Hauptstraße. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße bitte an die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0.

Wagenfeld - Diebstahl / Polizei nimmt Täter fest

In der Nacht zum Donnerstag gegen 00.05 Uhr hat die Polizei in Wagenfeld einen Täter bei einem Diebstahl auf frischer Tat festgenommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte verdächtige Beobachtungen an der Classic-Tankstelle an der Diepholzer Straße gemeldet, woraufhin zwei Einsatzstreifen der Polizei den Tatort anfuhren. In einer Stahlgitterbox für Propangasflaschen konnte ein 38-jähriger Mann angetroffen und sogleich festgenommen werden. Der Mann hatte zuvor die Gitterbox gewaltsam geöffnet und sich Zutritt verschafft. Der 38-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle nach Diepholz verbracht.

Stuhr - Auffahrunfall

Weil ein 54-jähriger Pkw-Fahrer Gas und Bremse verwechselte und ein dahinter- fahrender 24-jähriger Pkw-Fahrer zu geringen Abstand hatte, kam es gestern in Brinkum zu einem Auffahrunfall. Der 54-Jährige wollte von der Syker Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei geriet er auf das Bremspedal. Der nachfolgende 24-Jährige bemerkte das Bremsen zu spät und fuhr auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen rund 5000 Euro.

Weyhe - Auffahrunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es in der Syker Straße in Weyhe-Melchiorshausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Bremer befuhr die B6 in Richtung Syke. Auf Höhe der dortigen Tankstelle kommt er mit seinem Transporter zum Stehen. Eine 18-jährige Sykerin fuhr hinter dem Bremer und übersah den Abbremsvorgang. Sie fuhr mit ihrem Toyota auf den Transporter auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Sykerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 8000 Euro.

Syke - Radfahrerin verletzt

Eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Syke wollte am Mittwoch um kurz nach 18.00 Uhr vom Steinkamp nach rechts auf die Bundesstraße einbiegen und hat einer 50-jährigen Radfahrerin, die den Fahrradweg an der Herrlichkeit befuhr, übersehen. Durch den Zusammenprall stürzte die Fahrradfahrerin auf die Motorhaube des Pkw und verletzte sich. Durch einen Rettungswagen wurde sie erstversorgt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

