POL-DH: --- Brockum und Wetschen, Diebstahl von Navigationsgeräten - Twistringen, Schaufensterscheibe eingeworfen

Diepholz (ots) - Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 15.05.2022 PI Diepholz - Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person in Drebber - Am Samstagnachmittag übersah ein 19-jähriger Fahrer eines Ackerschleppers beim Überqueren der B 51 in Drebber eine von rechts kommende, vorfahrtberechtigte PKW-Fahrerin. In Folge der Kollision der ...

mehr