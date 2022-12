Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Gelbes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag kam es zwischen 11.40 Uhr und 12.45 Uhr zu einer Unfallflucht in der Lilienthalstraße. Ein 27-Jähriger parkte seinen Hyundai ordnungsgemäß an der Unfallörtlichkeit und verließ sein Fahrzeug. Als er gegen 12.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Unfallspuren im Bereich der linken hinteren Stoßstange fest. Es konnten auffällige gelbe Lackspuren gesichert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222 57090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell