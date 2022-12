POL-MA: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu zwei versuchten Einbrüchen kam es am vergangenen Sonntag zwischen 15.00 und 19.00 Uhr in der Schulstraße. Der oder die Täter begaben sich in beiden Fällen über die Hofeinfahrt bzw. das Gartentor auf die Rückseite des Gebäudes und versuchten ein Küchenfenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Danach begaben sie sich zu einem weiteren Wohnhaus und hebelten dort eine ...

