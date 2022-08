POL-HAM: Hyundai landet im Graben

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Flüchtiger Unfallverursacher gesucht Ein geparkter Opel wurde in der Zeit von Samstag, 13. August, 22 Uhr bis Sonntag, 14. August, 8.30 Uhr, auf der Oranienburger Straße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der flüchtige Fahrer verursachte - vermutlich beim Rangieren - Dellen und Lackkratzer am Heck des geparkten Autos. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. ...

