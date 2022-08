POL-HAM: Flüchtiger Unfallverursacher gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein weißes Fahrzeug beschädigte Samstagnacht, 13. August, gegen 01.25 Uhr, einen an dem Fahrbahnrand der Merschstraße geparkten Opel. Das Auto wurde an der linken Seite beschädigt - der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der 02381-916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (vd) Rückfragen bitte an: ...

