Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zwei versuchte Einbrüche - Zeugenaufruf

Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu zwei versuchten Einbrüchen kam es am vergangenen Sonntag zwischen 15.00 und 19.00 Uhr in der Schulstraße. Der oder die Täter begaben sich in beiden Fällen über die Hofeinfahrt bzw. das Gartentor auf die Rückseite des Gebäudes und versuchten ein Küchenfenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Danach begaben sie sich zu einem weiteren Wohnhaus und hebelten dort eine Terassentür auf, begaben sich jedoch nicht in das Haus, da er oder sie hiernach gestört wurde. Bei den beiden Fällen besteht Tatzusammenhang. Gesucht werden nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Die weitere Sachbearbeitung wurde durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bitte bei dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621 174-4444 zu melden.

