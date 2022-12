POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Zeuge von Verkehrsunfallflucht gesucht

Mannheim (ots) - Am Freitag gegen 17.20 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Chrysler die Lilienthalstraße. Ein 53-Jähriger bog mit seinem Opel von der Insterburger Straße in die Lilienthalstraße ein und kam hierbei in den Gegenverkehr. Er streifte den Chrysler an der Stoßstange und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung ...

mehr