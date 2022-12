Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Freizeitanlage mit Farbe beschmiert - hoher Sachschaden; Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Wochenende beschmierte eine bislang unbekannte Täterschaft eine Freizeitanlage in der Hüttenfelder Straße mit grauer und schwarzer Farbe und verursachte so einen geschätzten Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Der Polizeiposten Hemsbach hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Gelände gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06201 71207 zu melden.

