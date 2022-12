Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall zwischen PKW und Pferd

Kapsweyer (ots)

Am 03.12.22, gegen 17 Uhr, überquerte eine Reiterin, mit einem weiteren Pferd im Schlepptau, die L 546 in Höhe Kapsweyer. Eine PKW Fahrerin erkannte die querende Reiterin zu spät und fuhr auf eines der Pferde auf. Welche Verletzungen das Pferd erlitt, war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht bekannt. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell