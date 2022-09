Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Petershausen) Essen auf dem Herd vergessen und eingeschlafen

Konstanz, Petershausen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagabend in der Markgrafenstraße gekommen. Eine Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus zwischen der Kreuzung St. Gebhard-Straße und der Abzweigung Klingenbergstraße hatte am Abend Essen auf dem Herd ihrer Küche zubereitet und war in der Folge eingeschlafen. Das dann verbrannte Essen löste gegen 22.20 Uhr einen Rauchmelder aus. Zu einem Brand war es glücklicherweise nicht gekommen. Nach dem Durchlüften der Wohnung konnte die Konstanzer Wehr, die nach der Alarmierung mit vier Fahrzeugen eingetroffen war, wieder abrücken. Personen sind bei dem Einsatz nicht zu Schaden gekommen.

