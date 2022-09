Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Fake-Handy statt Premium-Smartphone verkauft

Oberndorf (ots)

Ein vermeintliches Schnäppchen ist am Donnerstagabend für einen Smartphone-Interessenten zu einem Reinfall geworden. Ein Betrüger neppte ihn und seine Freundin, in dem er ihnen eine Attrappe statt ein Neugerät unterjubelte. Der noch Unbekannte inserierte in einem Kleinanzeigermarkt im Internet ein neues Apple-Smartphone zum Preis von 500 Euro. Der 30-Jähriger Stuttgarter ging auf das äußerst günstige Angebot ein und bat seine 20-jährige Freundin nach Oberndorf auf den Parkplatz eines Discounters zu fahren, wo das Gerät übergeben und bezahlt werden sollte. Tatsächlich kamen auch zwei Männer mit einem schwarzen Polo mit Rottweiler Autonummer auf den Parkplatz und übergaben das Gerät an die junge Frau, als diese den Betrag bar bezahlte. Nachdem der Verkäufer sich davon machte, bemerkte diese jedoch, dass das Gerät lediglich eine Attrappe war. Die Polizei empfiehlt bei solchen Geschäften äußerst vorsichtig zu sein. Immer wieder entpuppen sich besondere Schnäppchen als Reinfall, weil gerade Smartphones defekt sind oder sich als Attrappen, die nur zu Ausstellungszwecken bei Händlern oder in Geschäften dienen, herausstellen.

