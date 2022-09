Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Reizspray bei Streit versprüht

Sulz (ots)

Bei einem Streit zwischen zwei Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in der Brucktorstraße hat eine Frau am Donnerstagabend ein Tierabwehrspray eingesetzt. Ihre 59-jährige Kontrahentin wurde dadurch leicht verletzt. Gegen die 50-Jährige ermittelt nun die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Weshalb es genau zu dem Vorfall kam ist noch unklar. Offenbar wollte die Frau, die unter Alkoholeinfluss stand, wegen Diskrepanzen mit ihrer Kontrahentin kurz vor 21 Uhr ein klärendes Gespräch führen. Als diese ablehnte, drückte sie auf den Sprayknopf. Wegen den dadurch ausgelösten Reizungen in den Schleimhäuten und weiteren körperlichen Beeinträchtigungen musste der Rettungsdienst anfahren und die leicht verletzte 59-Jährige versorgen. Die wegen des großflächig versprühten Mittels ebenfalls ausgerückte Feuerwehr belüftete das Treppenhaus. Die weiteren Ermittlungen der Polizei in dem Fall dauern noch an.

