Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs. Rottweil) Frau von Auto mitgeschleift

Schiltach (ots)

Bei einem Unfall in der Hans-Grohe-Straße ist am Donnerstagmorgen eine Frau von ihrem eigenen Auto mitgeschleift worden, nachdem sie vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen. Die 46-Jährige parkte kurz vor 11 Uhr ihren Mercedes am rechten Fahrbahnrand in der steilen Anwohnerstraße, als sich dieser beim Aussteigen rückwärts in Bewegung setzte. Weil sich die Frau mit dem Fuß sich im Radkasten des Autos verfing, wurde sie fast 30 Meter bis zur Einmündung in die B294 mitgeschleift, aber dennoch zum Glück nur leicht verletzt. Sie kam nach einen ersten Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls musste die Bundesstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Es kam dadurch zu leichten Behinderungen. Die Feuerwehr Schiltach war mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz. Den Schaden an der A-Klasse schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell