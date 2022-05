Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Unfall auf der B 74 ++

Rotenburg (ots)

Bremervörde/Elm. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 74 sind am Montagvormittag drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer eines Renault Transporters gegen 9.45 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Stade unterwegs. Etwa in Höhe des Ortsausgangs in Elm kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Transporter mit einem entgegenkommenden Lkw. Beide Fahrer wurden durch den Zusammenstoß in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Elm und Bremervörde aus den Wracks befreit werden. Mit schweren Verletzungen kamen sie in das Elbe Klinikum nach Stade. Ein 27-jähriger Beifahrer konnte sich selbstständig aus dem Transporter befreien. Er zog sich leichte Verletzungen zu und kam in die OsteMed Klinik nach Bremervörde. Für die Zeit der Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und die anschließende Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße 74 für mehrere Stunden gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell