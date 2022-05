POL-ROW: ++ Zu schnell durch die Kurve - 20-jährige Fahrerin verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Zu schnell durch die Kurve - 20-jährige Fahrerin verletzt

Hemslingen. Bei einem Verkehrsunfall auf der L 131 zwischen Deepen und Hemslingen ist am Donnerstagabend eine 20-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die junge Frau war gegen 20 Uhr mit ihrem Toyota auf der Landesstraße in Richtung Deepen unterwegs, als sie in einem Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Wagen drehte sich um die eigene Achse und schleuderte in einen angrenzenden Straßengraben. Dabei erlitt die 20-Jährige leichte Verletzungen. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf knapp zweitausend Euro.

