Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannter attackiert Rollstuhlfahrer

Backnang (ots)

Am vergangenen Samstagmittag (28.05.2022) attackierte ein bislang unbekannter Täter einen 64-jährigen Rollstuhlfahrer in einer S-Bahn am Bahnhof Backnang. Bisherigen Informationen zufolge benutzte der 64-Jährige am Bahnhof gegen 14:35 Uhr die Rollstuhlrampe einer S4 in Richtung Marbach, um so in den Zug zu gelangen. Dem Unbekannten dauerte der Einstiegsvorgang offenbar zu lange, weshalb er zuerst wohl den Rollstuhlfahrer verbal anging und anschließend offenbar mittels seines mitgeführten Eishockeyschlägers im Zug gegen die dortige Deckenverkleidung schlug, welche dadurch augenscheinlich beschädigt wurde. Nachdem der 64-Jährige ihn aufforderte dies zu unterlassen soll der aggressive Fahrgast den Geschädigten mit dem Schläger gegen Hals und Ellenbogen geschlagen haben. Der Triebfahrzeugführer der S-Bahn nahm den Vorfall wahr, stoppte den Zug am Haltepunkt Burgstall und informierte die Polizei über den Sachverhalt. Der Täter flüchtete daraufhin aus dem Zug und konnte bei einer anschließenden Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Dem bisherigen Kenntnisstand zufolge soll es sich bei dem Unbekannten um einen circa 30 Jahre alten Mann mit roter Cappy, einem schwarzen Schal, einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose handeln. Der Mann soll zudem zur Tatzeit eine schwarze Umhängetasche und einen Eishockeyschläger bei sich gehabt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell