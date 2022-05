Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung nach Fahrkartenkontrolle

Bietigheim-Bissingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Mittwochabend (25.05.2022) eine 28-jährige Zugbegleiterin im Zug Richtung Tübingen nach einer vorangegangenen Fahrscheinkontrolle beleidigt und mit einer Flasche beworfen. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der Unbekannte am vergangenen Mittwoch gegen 22:45 Uhr mit dem Zug von Besigheim in Richtung Tübingen. Bei der Fahrscheinkontrolle durch die 28-Jährige und ihren Kollegen verhielten sich der Reisende offenbar verbal aggressiv gegenüber den Mitarbeitenden der Bahn und konnten wohl auch kein gültiges Ticket vorzeigen, weshalb er gebeten wurden den Zug beim nächsten Halt zu verlassen. Bei der Ankunft des Zuges am Bahnhof Bietigheim-Bissingen verließ der weiterhin aggressive Mann die Regionalbahn schließlich auch und beleidigte hierbei offenbar die Zugbegleiterin. Auf dem Bahnsteig soll der Unbekannte die 28-Jährige zudem bedroht und eine Flasche in ihre Richtung geworfen haben. Diese verfehlte die Geschädigte wohl, durch die Scherben wurde sie jedoch an den Beinen getroffen. Der Mann wird als circa 40 Jahre alt und 170-185 cm groß beschrieben. Er hatte bisherigen Informationen zufolge eine Glatze und soll alkoholisiert gewesen sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei der unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, Bedrohung und Gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell