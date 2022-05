BPOLI S: Zeugen gesucht: Mann entblößt sich vor Reisenden

Stuttgart (ots) - Ein 61 Jahre alter Mann hat am vergangenen Sonntag (22.05.2022) eine 18-Jährige in einer S-Bahn in Richtung Herrenberg sexuell belästigt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der serbische Staatsangehörige in der S-Bahn der Linie S1 nach dem Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof gegen 22:40 Uhr zunächst neben die junge Frau gesetzt und seine Hand in die Lücke zwischen den Sitzen gelegt ...

