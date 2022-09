Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gleich drei Radfahrerinnen bei Stürzen leicht verletzt

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen sind gleich drei Radfahrerinnen bei Verkehrsunfällen in Konstanz leicht verletzt worden. Am Donnerstagabend, gegen 22.15 Uhr, zog sich eine 32-jährige Radfahrerin bei einem alleinbeteiligten Sturz leichte Verletzungen zu, als sie in der Hafenstraße über die Unebenheiten vorhandener Bahngleise fuhr. Gegen 05.50 Uhr am frühen Freitagmorgen stürzte eine 35-Jährige annähernd aus gleichen Gründen an der Ecke Jahnstraße und Moltkestraße am dortigen Bahnübergang. Auch diese Frau wurde beim Unfall leicht verletzt. Rund drei Stunden später, gegen 08.40 Uhr, stürzte eine 23 Jahre junge Bikerin nach einer Vollbremsung auf einem Radweg entlang der Max-Stromeyer-Straße, weil ein 81-jährige Autofahrer beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Discounters nahe dem Kreisverkehr Riedstraße nicht auf die bevorrechtige Radlerin geachtet hatte. Zu einer Berührung mit dem Auto war es nicht gekommen. Die verletzten Radfahrerinnen mussten jeweils von eintreffenden Rettungswagenbesatzungen behandelt beziehungsweise in eine Klinik gebracht werden.

