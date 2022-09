POL-KN: (Iznang - Moos, L 192, Lkr. Konstanz) Fahrer eines Leichtkraftrad-Rollers bei Unfall schwer verletzt

Schiltach (ots) - Bei einem Unfall in der Hans-Grohe-Straße ist am Donnerstagmorgen eine Frau von ihrem eigenen Auto mitgeschleift worden, nachdem sie vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen. Die 46-Jährige parkte kurz vor 11 Uhr ihren Mercedes am rechten Fahrbahnrand in der steilen Anwohnerstraße, als sich dieser beim Aussteigen rückwärts in Bewegung setzte. ...

mehr