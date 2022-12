Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 221216.4 Itzehoe: Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Itzehoe (ots)

Im November und Dezember kam es zu vier Anzeigen bei der Kriminalpolizei, bei denen unbekannte Täter sich als Bankmitarbeiter vorstellten und so Geldsummen zwischen 4.000EUR und 5.000EUR ergaunerten. In allen Fällen riefen vermeintliche Mitarbeiter der Sparkasse Westholstein an und veranlassten die Kunden, eine Datenschutzerklärung über die Push-Tan-App zu verifizieren. Es wurden Fragen zur Digitalisierung der EC-Karte sowie zu Apple Pay/Google Pay gestellt. Dadurch gaben die Kunden die Bezahlfunktion von Apple Pay und Google Pay mittels TAN-Eingabe frei. Die Täter nutzten die Zugänge im Anschluss für Einkäufe. Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit bei Anrufen von Bankmitarbeitern. Die Hausbanken fordern nicht telefonisch zu Freigaben auf. Eine direkte Kontaktaufnahme mit der Hausbank kann zur Klärung derartiger Sachverhalte beitragen.

