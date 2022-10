Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch, Feuerwehreinsatz, Gasaustritt, erfolgreicher Sucheinsatz, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Einbrecher unterwegs

Ein unbekannter Täter ist am Freitag in der Zeit zwischen 5.40 Uhr und 10.30 Uhr in eine Wohnung in der Sickenhäuser Straße eingebrochen. Über ein gekipptes Fenster verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt, um die Wohnung nach stehlenswerten Gegenständen zu durchsuchen. Der Unbekannte entwendete mehrere hundert Euro Bargeld und eine Musikbox. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Rauchender Rosenstrauch

Einen größeren Einsatz der Feuerwehr hatte die Wahrnehmung einer Anwohnerin am Freitagmorgen in Ringelbach zur Folge. Gegen 08.15 Uhr konnte von ihr Rauchgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Steinenbergstraße wahrgenommen werden, worauf sie einen Notruf absetzte. Die kurze Zeit später eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnten die Ursache hierfür schnell ausfindig machen. Vermutlich noch klimmende Asche wurde in einem am Hauseingang befindlichen Rosenstrauch entsorgt und führte zu der verdächtigen Rauchentwicklung, die auch in das Gebäude zog. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für Personen und auch Sachschaden wurde keiner verursacht. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug vor Ort.

Plochingen (ES): Gas ausgetreten

Eine undichte Gasleitung hat am Freitagnachmittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Rechbergestraße geführt. Gegen 17 Uhr teilte ein Anwohner einem Versorgungsunternehmen Gasgeruch und ein zischendes Geräusch mit. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine offenliegende Gasleitung in einer Baugrube leckgeschlagen war. Die Straße wurde daraufhin gesperrt und sechs umliegende Wohnhäuser vorsorglich evakuiert. Der Feuerwehr, welche mit 35 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort war, gelang es die Leckage durch Messungen zu lokalisieren. Nachdem der Gasnotdienst gegen 18.30 Uhr die Leitung repariert hatte, wurde die Straße wieder freigegeben und die zehn Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren

Aichtal (ES): Erfolgreicher Sucheinsatz

Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers ist es in der Nacht zum Samstag gelungen, einen 77-Jährigen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Gegen 23 Uhr wendete sich der Herr hilfesuchend über Notruf an die Polizei und gab an, dass er sich in einem Waldstück bei Dettenhausen (Landkreis Tübingen) mit seinem Pkw festgefahren hätte. Auf der Suche nach markanten Stellen, welche über seinen Aufenthaltsort Auskunft geben könnten, verlor der Mann die Orientierung im Wald, so dass intensive Suchmaßnahmen mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber eingeleitet wurden. Dieser konnte sowohl den Pkw, als auch wenige Meter entfernt den 77-Jährigen wohlbehalten im Waldgebiet westlich von Aichtal-Neuenhaus aufspüren und Polizeistreifen an die Örtlichkeit lotsen.

Stuttgart-Flughafen (S): Auffahrunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Zu einem Auffahrunfall mit mehreren Verletzten und erheblichen Sachschaden ist es am Freitagmittag auf der Landesstraße 1192 zwischen dem Stuttgarter Flughafen und Plieningen gekommen. Gegen 13.15 Uhr befuhr eine 20-jährige Seat-Fahrerin zusammen mit ihrer 18-jährigen Beifahrerin die L 1192 von Echterdingen in Richtung Plieningen und musste aufgrund einer roten Ampel auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte die 35-jährige Fahrerin eines Dacia Sandero zu spät und fuhr mit großer Wucht auf den Seat auf. Sowohl die Fahrerin des Seat, deren Beifahrerin und auch der 6-jährige Beifahrer des Dacia wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten zudem abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn einseitig für die Dauer von zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften ebenfalls vor Ort.

Mössingen (TÜ): Zu schnell unterwegs

Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich in der Nacht zum Samstag in der Butzenbadstraße ereignet hat. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit schanzte ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 2 Uhr über den Kreisverkehr zur Siemensstraße und beschädigte hierbei die Betonumrandung und seinen Pkw. Vorsorglich wurde der 25-Jährige mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug, welches von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Schadenshöhe am Kreisverkehr kann noch nicht beziffert werden.

Mössingen (TÜ): Betrunken Unfall verursacht

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Freitagnachmittag im Kreisverkehr Nordring / Karl-Jaggy-Straße / Landesstraße 384 ereignet hat. Der 64-jährige Unfallverursacher fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Opel auf der L 384 in Fahrtrichtung Mössingen, als er im Kreisverkehr zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf überfuhr der Opelfahrer die Verkehrsinsel an der aus seiner Sicht ersten Ausfahrt des Kreisverkehrs und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Er wurde leichtverletzt vom Rettungsdienst in einer Klinik gebracht. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 5.000 Euro, der Schaden am Verkehrszeichen wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von über 2 Promille, weswegen der Fahrer eine Blutprobe über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben musste.

Schömberg (ZAK): Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 23-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen auf der B 27 leichte Verletzungen erlitten. Der Fahrer war gegen 03.50 Uhr mit einem Ford Focus auf der Bundesstraße von Schömberg in Richtung Dotternhausen unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve verlor er vermutlich aufgrund Alkoholisierung und überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr zunächst einen Verkehrsteiler. Anschließend wurde der Pkw auf die Gegenfahrbahn abgewiesen, überschlug sich und blieb schlussendlich auf dem Dach liegen. Der 23-Jährige wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort musste er nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell