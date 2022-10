Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Auf Pannenfahrzeug aufgefahren

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Freitagmittag auf der B 10 ereignet. Gegen 12.30 Uhr war ein 46 Jahre alter Mercedes-Lenker auf der Bundesstraße von Esslingen herkommend in Richtung Plochinger Dreieck unterwegs, als an dem Wagen ein Reifen platzte und das Auto auf dem rechten Fahrstreifen stehen blieb. Rund 30 Minuten später fuhr ein nachfolgender 64-Jähriger mit seinem Suzuki auf das Pannenfahrzeug auf. Bei dem Unfall verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand sowohl der in seinem Auto sitzende 46-Jährige als auch der 23 Jahre alte Beifahrer im Suzuki. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 64-Jährige konnte die Klinik nach einer Untersuchung unverletzt wieder verlassen. Beide Pkw waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (mr)

Denkendorf (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitagnachmittag auf der Esslinger Straße gekommen. Gegen 14.45 Uhr war dort ein 19 Jahre alter Toyota-Lenker unterwegs und fuhr auf einen verkehrsbedingt abbremsenden Mercedes eines 31-Jährigen auf, wobei beide Fahrer verletzt wurden. Während der Unfallverursacher zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde, wollte sich der 31-Jährige selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Der Toyota musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet und davongefahren (Zeugenaufruf)

Nach dem Fahrer eines grauen Kleinwagens, der am Freitagvormittag an der Einmündung Wilhelm-Kraut-Straße / B 27 einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, fahndet das Polizeirevier Balingen. Ein 47-Jähriger war gegen 9.45 Uhr mit seinem Lkw-Zug auf der Wilhelm-Kraut-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf die B27 auffahren. Nur durch eine Notbremsung konnte er eine Kollision mit dem grauen Kleinwagen vermeiden, der auf der Wilhelm-Kraut-Straße stadtauswärts fuhr und beim links Einfahren auf die B27 die Vorfahrt des Lkw missachtete. Zur einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es nicht, allerdings brach durch das Bremsmanöver der Anhänger des Lkw aus, schleuderte gegen mehrere Verkehrszeichen und die Ampelanlage. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von geschätzten 14.000 Euro zu kümmern, flüchtete der graue Kleinwagen in Richtung B27. Das Polizeirevier Balingen sucht unter der Telefonnummer 07433/264-0 nach Zeugen. (cw)

