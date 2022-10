Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schadensträchtiger Verkehrsunfall auf der B 463

Reutlingen (ots)

Winterlingen (ZAK): Bundesstraße nach Verkehrsunfall gesperrt (Zeugenaufruf)

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr ist es nach einem schadensträchtigen Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 463 zwischen Winterlingen und Sigmaringen gekommen. Ein 50-Jähriger war gegen sechs Uhr mit seinem mit insgesamt acht Personen voll besetzten Kleinbus Renault Traffic auf der Bundesstraße von Winterlingen in Richtung Sigmaringen hinter einem Sattelzug unterwegs. Auf Höhe der Doppelparkplätze kurz vor Blättringen scherte er hinter dem Sattelzug zum Überholen aus. Dabei kam es zur seitlich versetzten Frontalkollision mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden 3er BMW eines 24-Jährigen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gedreht, zunächst in die Leitplanken und nachfolgend gegen einen ebenfalls in Richtung Sigmaringen fahrenden Skoda Superb einer 45 Jahre alten Frau geschleudert. Alle Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die drei Fahrer leicht verletzt, die Mitfahrer im Renault blieben unverletzt. Alle drei Fahrzeuge, die nur noch Schrottwert haben dürften, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden an den Autos wird auf etwa 50.000 Euro, der Sachschaden an den Leitplanken auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab bei dem 50-jährigen Renault-Fahrer einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 0,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten im Einsatz. Zur aufwändigen Reinigung der Fahrbahn von Trümmerteilen und ausgelaufenen Betriebsstoffen musste die Straßenmeisterei mit einer Kehrmaschine anrücken, wozu die Bundesstraße bis etwa zwölf Uhr voll gesperrt werden musste. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Verkehrspolizei Balingen sucht unter der Telefonnummer 07433/264-0 nach Zeugen und insbesondere nach dem Fahrer des Sattelzuges, zu dem keine weiteren Erkenntnisse vorliegen. (cw)

