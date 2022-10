Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Männer mit Messer schwer verletzt - Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen (Zwiefalten/Kreis Reutlingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Zwiefalten (RT):

Unter dem dringenden Verdacht, am späten Donnerstagabend auf zwei Männer eingestochen zu haben, ist ein 30 Jahre alter Mann unmittelbar nach der Tat von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Der bereits polizeibekannte Tatverdächtige wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Den derzeit vorliegenden Ermittlungsergebnissen des Kriminalkommissariats Reutlingen zufolge soll der 30-Jährige kurz vor 23.30 Uhr in der Straße Brühlwiesen im Zwiefaltener Ortsteil Baach mit zwei 32 und 35 Jahre alten Männer in Streit geraten sein. In dessen Verlauf soll er beide Geschädigten mit einem Messer angegriffen und zumindest einem der beiden schwere Verletzungen zugefügt haben. Die beiden Opfer mussten nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sie sich außer Lebensgefahr.

Der Beschuldigte konnte von Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und von den Beamten widerstandslos festgenommen werden. Das mutmaßliche Tatmittel, das der 30-Jährige noch mit sich führte, wurde beschlagnahmt.

Der afghanische Staatsangehörige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Freitagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell