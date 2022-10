Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Motorradfahrer tödlich verletzt; weitere Verkehrsunfälle; Gasleitung angebaggert

Reutlingen (ots)

Plochingen (ES): Vorfahrt missachtet

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag an der Einmündung Schorndorfer Straße / Bismarckstraße ereignet hat, in die Klinik gebracht werden. Ein 49-Jähriger war gegen 9.30 Uhr mit seinem Renault Megane auf der Bismarckstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Schorndorfer Straße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden Honda. Deren 54 Jahre alter Fahrer konnte zwar noch durch eine Notbremsung eine Kollision vermeiden, stürzte dabei aber mit seiner Maschine auf die Fahrbahn, wobei er so schwer verletzt wurde, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Motorrad, an dem ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrerin gestürzt

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag an der Einmündung Raichbergstraße / Paul-Dietz-Straße ereignet hat. Eine 17-Jährige war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad auf der Raichbergstraße von der Schule herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Hechingen einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Toyota Yaris einer 68-Jährigen, die von der Paul-Dietz-Straße nach rechts in die Raichbergstraße einbog, wobei die Motorradfahrerin stürzte. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Jugendliche nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. (ls)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der L1208 zwischen Echterdingen und Steinenbronn hat ein Motorradfahrer sein Leben verloren. Der 31-Jährige war gegen 12.20 Uhr mit seiner Suzuki auf der Landesstraße von Echterdingen in Richtung Steinenbronn unterwegs, als er in einer Rechtskurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor und auf die Fahrbahn stürzte. Dabei rutschte er samt seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn wo es zur Kollision mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden BMW X3 kam, dessen 42-Jahre alte Fahrerin keinerlei Chancen mehr hatte zu reagieren. Während die BMW-Fahrerin einen Schock erlitt, wurde der Motorradfahrer bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Das Motorrad, an dem Totalschaden in Höhe von geschätzten 6.000 Euro entstanden war, wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis gegen 15 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (cw)

Dußingen (TÜ): Gasleitung beschädigt

Austretendes Gas hat am Donnerstagnachmittag in der Straße Kugelwörth zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 15.45 Uhr war es dort bei Baggerarbeiten zur Beschädigung einer Gasleitung gekommen, die den bisherigen Ermittlungen zufolge nicht so verlief, wie sie in den Plänen des Maschinenführers verzeichnet war. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück die beschädigte Leitung schnell schließen und Entwarnung geben, sodass weitere Maßnahmen an der nahegelegenen Schule nicht erforderlich waren. (cw)

