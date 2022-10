Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Schule; Verkehrsunfälle; Geklärte Unfallflucht

Reutlingen (ots)

In Schule eingebrochen

Zahlreiche Tablet-Computer hat ein Unbekannter gestohlen, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Schule in der Mittnachtstraße eingebrochen ist. Zwischen 17 Uhr und 5.50 Uhr hatte sich der Einbrecher auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Gebäude verschafft. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem brach er weitere Türen auf und stieß dabei auf die noch originalverpackten Tablets der Marke iPad. Mit seiner Beute im Wert von mehreren tausend Euro machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Spurensicherungsspezialisten der Kriminaltechnik kamen vor Ort. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hohenstein (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung B312 / Schulstraße ereignet hat. Ein 47-Jähriger befuhr gegen 22.20 Uhr mit seinem Traktor die Schulstraße aus Richtung Meidelstetten kommend. Beim Einfahren in die Bundesstraße missachtete der die Vorfahrt eines von links kommenden und in Richtung Bernloch fahrenden BMW X3 eines 35-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Traktorfahrer nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend ins Krankenhaus. Der BMW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. (ls)

Metzingen / Reutlingen (RT): Unfallflüchtigen nach Wochen ermittelt

Spezialisten der Tübinger Verkehrspolizei ist es gelungen, den mutmaßlichen Verursacher einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden nach Wochen akribischer Ermittlungsarbeit ausfindig zu machen. Am 11. September war es gegen 5.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ulmer Straße in Metzingen gekommen. Der Lenker eines schwarzen Pkw war mit einem VW Crafter zusammengestoßen und im Anschluss, ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 6.000 Euro zu kümmern, davongefahren. Von dem flüchtenden Fahrzeug war lediglich ein Teilkennzeichen bekannt. Über an der Unfallstelle gefundene Fahrzeugteile des Verursachers stellte sich heraus, dass es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen VW Passat der Baujahre 2018 und 2019 handeln muss. Hierauf wurden von den Beamten etwa 200 Pkw dieses Typs im Umkreis von 30 Kilometern um Metzingen herum zunächst ergebnislos überprüft. Über den Autohersteller VW ging letztendlich ein Hinweis beim Sachbearbeiter des Unfalls ein, dass ein in Frage kommender VW Passat vor kurzem in einer Firma in Grafenberg repariert wurde. Als die Beamten zu Beginn dieser Woche den Halter dieses Fahrzeugs in Reutlingen aufsuchten, konnten sie den mutmaßlichen, 27-jährigen Unfallverursacher ermitteln. Dieser war im September beim Besitzer des VW Passat zu Besuch, ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte den Wagen unbefugt in Gebrauch genommen. Da er nicht in Deutschland wohnhaft ist, wurde gegen ihn eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro erhoben.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen haben sich im Jahr 2021 insgesamt 29.724 Verkehrsunfälle ereignet. Bei jedem fünften dieser Unfälle (6.038) entfernte sich ein Beteiligter -meist der Verursacher- unerlaubt von der Unfallstelle. Etwa jede dritte dieser Straftaten konnte aufgeklärt werden. Bei den Unfallfluchten mit Personenschaden liegt die Aufklärungsquote bei über 50 Prozent. (ms)

Baltmannsweiler (ES): Unfall aufgrund medizinischer Ursache

Eine medizinische Ursache hat am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall in der Esslinger Straße in Baltmannsweiler geführt. Eine 85-Jährige war gegen 14.40 Uhr mit ihrem Pkw auf der Durchgangsstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Kurz vor der Einmündung Seestraße prallte die Seniorin mit ihrem Wagen gegen einen geparkten VW Touran, der auf eine davor abgestellte Mercedes-Benz E-Klasse stieß. Die Unfallverursacherin verlor kurz darauf das Bewusstsein. Sie wurde durch Passanten, den Rettungsdienst, einen Notarzt sowie einen sich in der Nähe befindlichen Arzt reanimiert und in eine Klinik gebracht. Dort starb sie im Laufe des späten Nachmittags aufgrund ihrer Vorerkrankungen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an den Unfallort ausgerückt. (ms)

Erkenbrechtsweiler (ES): Kollision im Kreuzungsbereich

In Erkenbrechtsweiler hat sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Gegen 20.35 Uhr war ein 48 Jahre alter Mann mit einem Ford auf der Obere Straße unterwegs und wollte den Kreuzungsbereich mit der Uracher Straße / Kirchheimer Straße gerade aus in Richtung Untere Straße überqueren. Dabei kam es in der Kreuzungsmitte zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten VW einer 27-Jährigen. Diese erlitt dabei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wollte sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf rund 8.000 Euro belaufen. (mr)

Filderstadt (ES): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Auf circa 33.000 Euro wird der Blechschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend entstanden ist. Ein 37-jähriger Toyota-Lenker befuhr gegen 19.35 Uhr die L 1209 (Neuhäuser Straße) von Neuhausen herkommend in Richtung Bernhausen. Nach derzeitigem Kenntnisstand querte ein Tier die Fahrbahn, weshalb der Fahrer auswich und mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur geriet. In der Folge kollidierte der Toyota mit einem Hyundai, einem Mercedes sowie einem VW, die neben der Fahrbahn geparkt waren. Bis auf den Hyundai mussten anschließend alle Pkw abgeschleppt werden. (mr)

Ostfildern-Ruit (ES): Wer hatte Grün (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen am Fußgängerüberweg an der Einmündung Kirchheimer Straße / Scharnhauser Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 32-Jähriger gegen 8.55 Uhr mit seinem Rennrad auf der Stuttgarter Straße in Richtung Kirchheimer Straße unterwegs. An dem durch eine Ampel geregelten Fußgängerüberweg kam es zur Kollision mit einer 23 Jahre alten Fußgängerin, die kurz zuvor die Fahrbahn betreten hatte, um diese zu überqueren. Beide Beteiligte mussten nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Weil sowohl die Fußgängerin als auch der Radfahrer angaben, jeweils bei Grün die jeweilige Ampel passiert zu haben, sucht das Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711/7091-3 nach Zeugen, die insbesondere hierzu Angaben machen können. (cw)

Nürtingen (ES) Heftig aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der Max-Eyth-Straße ereignet hat. Ein 27-Jähriger war dort kurz vor 16 Uhr mit seinem VW Polo in Richtung Carl-Benz-Straße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 29-Jähriger mit seinem Hyundai I20 kurz vor der Einmündung zur Porschestraße verkehrsbedingt abbremsen musste. Weil er zudem den erforderlichen Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte er ins Heck des Vorausfahrenden. Dessen Hyundai wurde durch die Wucht des Aufpralls noch auf einen davor fahrenden VW Touran eines 56-Jährigen aufgeschoben. Bei der Kollision erlitt der Hyundai-Fahrer leichte Verletzungen, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der VW und der Hyundai, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, mussten von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der Sachschaden an allen drei Autos wird auf insgesamt etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Dettenhausen (TÜ): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der L 1208 ereignet. Ein 51-Jähriger war kurz nach 14.30 Uhr mit einem Audi S5 auf der Landstraße von Waldenbuch herkommend in Richtung Dettenhausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit dem 3er BMW eines 20 Jahre alten Mannes zusammen. Der Wagen des Heranwachsenden kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einer Senke stehen. Der Pkw des Unfallverursachers geriet ins Schleudern und kam auf seiner ursprünglichen Fahrspur zum Stehen. Der 20-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Audi-Lenker verletzte sich leicht und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 34.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen zur Absperrung und Reinigung der Straße ebenfalls vor Ort. Die L 1208 musste während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Autos und der Fahrbahnreinigung bis 17.40 Uhr voll gesperrt werden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Kollision zwischen Motorradfahrer und Pkw

Zur Kollision zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto ist es am Donnerstagmorgen gekommen. Gegen 7.40 Uhr war eine BMW-Lenkerin im Alter von 48 Jahren auf der Sofienstraße unterwegs und wollte nach links in die vorfahrtsberechtigte Sprollstraße abbiegen. Die verkehrsbedingt wartenden Fahrzeuge auf der Sprollstraße hatten hierzu eine Lücke gelassen. Als ein 17-Jähriger auf einem Leichtkraftrad an den wartenden Autos links vorbeifuhr und sich die BMW-Lenkerin mit ihrem Wagen zeitgleich von rechts in die Sprollstraße hineintastete, streifte der Jugendliche die Front des BMW und stürzte. Zur Behandlung seiner erlittenen Verletzungen und weiteren Untersuchung wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 4.500 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell