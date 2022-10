Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall - Fahrzeug überschlagen (Großbettlingen)

Reutlingen (ots)

Großbettlingen (ES): Mit Fahrzeug überschlagen - Ein Leichtverletzter

Zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen Fahrzeug ist es am Mittwochabend auf der Bundesstraße 313 bei Großbettlingen gekommen. Gegen 20 Uhr befuhr der 42-jährige Fahrer eines VW Golf die B 313 von Grafenberg kommend in Fahrtrichtung Großbettlingen. Im Verlauf einer Linkskurve kam er mit seinem Pkw alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, woraufhin sich der Golf an einer ansteigenden Böschung überschlug und schließlich auf dem Dach liegenblieb. Der leichtverletzte Fahrer konnte das Fahrzeug mit Hilfe von Ersthelfern verlassen und wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 42-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Zur Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn war die B 313 in beiden Fahrtrichtung bis gegen 22.30 Uhr voll gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

