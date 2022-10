Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Spendenkasse gestohlen; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Reitunfall; Brand

Reutlingen (ots)

St. Johann (RT): Spendenkasse entwendet

Eine Spendenkasse ist in den vergangenen Tagen aus dem Aussichtsturm im Gewann Hohe Warte bei Würtingen entwendet worden. In der Zeit von Sonntag vergangener Woche bis Dienstag, elf Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter den für Besucher offen zugänglichen Turm und riss die an der Wand angebrachte Kasse mit Gewalt weg. Der Turmwart bemerkte den Diebstahl und verständigte daraufhin die Polizei. Über die Höhe der gestohlenen Spenden liegen keine konkreten Angaben vor. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Ostfildern (ES): Auf Pkw aufgefahren

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Nellingen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 27-Jähriger war kurz vor 21.30 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der L1192 von Esslingen kommend in Richtung Autobahn unterwegs. Kurz vor einer Ampel an der Einmündung zur Robert-Bosch-Straße erkannte er zu spät, dass der vorausfahrende, 18 Jahre alte Lenker eines VW Tiguan aufgrund eines Rückstaus bremsen musste und krachte in das Heck des Wagens. Sowohl der VW-Lenker als auch sein 19 Jahre alter Beifahrer mussten anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.500 Euro. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel war auch die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Diese veranlasste die Reinigung der Unfallstelle. (rn)

Plochingen (ES): Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt seit Dienstagabend gegen einen 35-jährigen Pkw-Lenker, der unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein einen Verkehrsunfall verursacht haben soll. Gegen 22.30 Uhr wählte ein Autofahrer den Notruf, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Mitsubishi Space Star in der Schorndorfer Straße zwischen dem Stumpenhof und der Lettenackerstraße die rechte Leitplanke touchiert, unter anderem Leitpfosten sowie einen Ampelmast beschädigt hatte und anschließend weitergefahren war. Das Fahrzeug konnte in der Kreuzstraße angetroffen werden. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 35 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab ein durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über drei Promille, sodass der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Der Mitsubishi war so stark beschädigt worden, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der 35-Jährige wird entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): In Schule eingebrochen

In eine Schule in der Jesinger Halde ist von Dienstag, 19.30 Uhr, auf Mittwoch eingebrochen worden. Ein Hausmeister entdeckte am Mittwochmorgen, kurz nach sechs Uhr, die aufgebrochene Haupteingangstüre sowie im Inneren die eingeschlagene Scheibe einer Bürotür und verständigte die Einsatzkräfte. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Einbrecher noch im Gebäude befindet, wurde es mit mehreren Streifenwagenbesatzungen umstellt und mit negativem Ergebnis durchsucht. Wie sich anschließend herausstellte, hatte sich der Unbekannte offenbar auch an einem Getränkeautomaten zu schaffen gemacht und versucht, diesen aufzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Frau bei Reitunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine Frau nach einem Reitunfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Die 55-Jährige war in Begleitung einer weiteren Reiterin gegen 13.15 Uhr auf einem Waldweg in der Nähe der L 1208 zwischen Bebenhausen und Pfrondorf unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte das Pferd in einen Graben. Hierbei zog sich die Reiterin schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Zweirad-Lenkerin bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine Zweirad-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Ein 59-Jähriger war kurz vor 15 Uhr mit einem Citroen auf der Gmelinstraße von der Calwerstraße herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in eine Einfahrt auf Höhe der Liebmeisterstraße kam es zur Kollision mit der in dieselbe Richtung fahrenden, 48-jährigen Lenkerin eines Kleinkraftrades. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden und musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur medizinischen Versorgung gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3.500 Euro geschätzt. (ms)

Gomaringen (TÜ): Radler übersehen

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend im Kreisverkehr Reutlinger Straße / Ohmenhäuser Straße ereignet hat. Eine 70-Jährige war gegen 19.20 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Reutlinger Straße unterwegs und wollte in den Kreisverkehr zur Ohmenhäuser Straße einfahren. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 51-Jährigen, der sich mit seinem Rennrad bereits in Kreisverkehr befand. Bei der nachfolgenden Kollision erlitt der Radler nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (cw)

Dußlingen (TÜ): Am Steuer eingeschlafen

Ein sogenannter Sekundenschlaf hat ersten Erkenntnissen nach am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Hechinger Straße geführt. Eine Fiat-Lenkerin befuhr kurz vor 14.30 Uhr mit ihrem Wagen die Verbindungsstraße vom Kreisverkehr Nehren in Richtung Dußlingen. Kurz vor dem Ortseingang schlief sie offenbar kurz ein und kam mit dem Fiat nach links von der Fahrbahn ab. Dort beschädigte der Pkw einen Leitpfosten, fuhr mehrere Meter über einen Acker und prallte auf dem Gelände der Feuerwehr schließlich gegen ein Holzgerüst. Die Autofahrerin blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Angehörige kümmerten sich um den Fiat. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 5.000 Euro beziffert. (rn)

Kusterdingen (TÜ): Unfall zwischen Radfahrer und Fußgängerin

Am Dienstagabend ist es auf einem landwirtschaftlichen Weg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin gekommen. Der 57 Jahre alte Radler war kurz vor 19.30 Uhr mit seinem Zweirad auf dem landwirtschaftlichen Weg in Verlängerung der Straße Hengstrain unterwegs. Dabei übersah er die am Wegrand laufende 53-Jährige und kollidierte mit ihr. Beide stürzten anschließend zu Boden. Während die Fußgängerin leicht verletzt wurde, musste der Radfahrer mit dem Verdacht auf schwere Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad des 57-Jährigen dürfte durch den Zusammenstoß lediglich geringer Sachschaden entstanden sein. (rn)

Albstadt (ZAK): Brand eines Ölofens

Zu einem Brand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagnachmittag in die Lederstraße ausgerückt. Gegen 15.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem dort aus noch unbekannter Ursache Flammen aus einem Ölofen schlugen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte, konnte den Brand rasch löschen. Die Bewohner des Hauses wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden an der infolge des Rauchgasniederschlags nicht mehr bewohnbaren Wohnung dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen. (rn)

Balingen (ZAK): Nach Unfall davongefahren

Ohne sich um einen schwerverletzten Sozius zu kümmern ist ein Motorroller-Lenker am Dienstagnachmittag nach einem Unfall davongefahren. Ein 46-Jähriger wollte mit einem Opel von der Rosenfelder Straße in die Rohrlochstraße abbiegen. Hierbei streifte er mit seinem Wagen den Motorroller eines Jugendlichen, der ebenfalls in die Rohrlochstraße abbiegen wollte. Der Zweiradlenker hatte hierbei die Vorfahrt des Pkw-Lenkers missachtet. Durch die Kollision stürzte sein 17 Jahre alte Mitfahrer, der keinen Helm getragen hatte, zu Boden und verletzte sich erheblich. Der Unfallverursacher, der nicht zu Fall kam, fuhr im Anschluss davon. Der gestürzte 17-Jährige wollte zunächst von der Unfallstelle davonlaufen, blieb aber aufgrund seiner Verletzungen nach wenigen Metern liegen. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der mutmaßliche 16 Jahre alte Unfallverursacher konnte kurz darauf ermittelt werden. Die Ermittlungen, insbesondere über die Eigentumsverhältnisse des Rollers und ob er eine Fahrerlaubnis besitzt, dauern an. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1.800 Euro. (ms)

Balingen (ZAK): Frau auf Fußgängerüberweg angefahren

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Fußgängerin am Dienstagnachmittag erlitten, als sie auf einem Zebrastreifen von einem Lkw erfasst wurde. Der 48 Jahre alte Lastwagenfahrer befuhr gegen 16.40 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte. Am Fußgängerüberweg vor dem Bahnhof hielt er zunächst an, um einem Fußgänger die Überquerung zu ermöglichen. Beim Anfahren übersah er aus bislang ungeklärter Ursache die 53 Jahre alte Frau, die ebenfalls die Straße überqueren wollte. Durch die Berührung mit dem Laster fiel die Fußgängerin zu Boden und wurde ersten Ermittlungen nach vom Zwillingsreifen des Lkw am Fuß überrollt. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Balingen (ZAK): Einbrecher überrascht (Zeugenaufruf)

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Geislinger Straße, als sie gegen 23 Uhr nach Hause kamen. Im Haus trafen sie auf einen etwa 30 Jahre alten Einbrecher, der sofort die Flucht ergriff, trotz des Versuchs, ihn festzuhalten aus dem Haus rannte und in Richtung des Einkaufsmarktes und des Tiny-Haus-Gebietes wegrannte. Sofort nach der Alarmierung eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, bei denen neben zahlreichen Streifenwagen auch Polizeihundeführer eingesetzt worden waren, verliefen bislang erfolglos. Wie sich herausstellte, hatte sich der Einbrecher über eine Türe Zutritt zum Gebäude verschafft und nachfolgend Schränke und Schubladen im Haus durchwühlt. Teilweise bereits bereitgestelltes Diebesgut ließ er bei seiner Flucht zurück, sodass noch nicht bekannt ist, was gestohlen wurde. Der Einbrecher soll etwa 170 Zentimeter groß, mit geschätzten 75 Kilogramm von normaler Statur gewesen sein und gebrochen Deutsch gesprochen haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jeans, olivfarbener, wattierter Jacke und mit weißen Turnschuhen mit schwarzen Streifen seitlich an der Sohle. Zudem trug er eine beige-karierte Kappe, die als Franzosenmütze beschrieben wird. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07433/264-0 um Hinweise. (cw)

Geislingen (ZAK): Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen ist ein Jugendlicher am Dienstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik eingeliefert worden. Der 16-Jährige war gegen 15.40 Uhr mit einem Enduro Motorrad auf der K 7122 von Binsdorf herkommend in Richtung Heiligenzimmern unterwegs. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links und streifte mit dem Vorderrad seiner Maschine mit dem entgegenkommenden Lkw eines 55-Jährigen. Durch die Berührung mit dem Lastwagen wurde der Jugendliche von seinem Motorrad abgewiesen und stürzte auf die Fahrbahn. Seine Enduro kam im Straßengraben zum Liegen. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Schaden an seinem Zweirad beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. (ms)

