Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt (Bisingen)

Reutlingen (ots)

Bisingen-Thanheim (ZAK): Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 360 zwischen Thanheim und Onstmettingen sind am Dienstagnachmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Kurz vor 16 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Fiat Ducato von Onstmettingen kommend auf der Fahrt in Richtung Thanheim. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo sein Transporter mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Audi A1 zusammenprallte.

Die 53-jährige Audi-Lenkerin wurde durch die Kollision in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug gerettet werden. Die Schwerverletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der mittelschwer verletzte Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Weil die Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit einen erheblichen Atemalkoholwert ergab, wurde sein Führerschein an Ort und Stelle beschlagnahmt.

An den beiden Fahrzeugen dürfte Totalschaden in Höhe von insgesamt mehreren zehntausend Euro entstanden sein. Die L 360 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Aktuell (Stand 17.30 Uhr) dauert die Sperrung noch an. (ak)

