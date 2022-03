POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet +++ Zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 9. März 2022, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Nordenhamer Straße in Delmenhorst leicht verletzt. Gegen 14:30 Uhr befuhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Delmenhorst die Nordenhamer Straße in Richtung Bremer Straße und beabsichtigte im weiteren Verlauf nach rechts in die Otto-Jenzok-Straße abzubiegen. Dabei ...

