POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 9. März 2022, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an der Friedrichstraße in Wardenburg leicht verletzt. Gegen 18:10 Uhr fuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Wardenburg rückwärts auf ein Grundstück an der Friedrichstraße. Dabei übersah er einen 14-jährigen Fahrradfahrer, ebenfalls aus der Gemeinde Wardenburg, ...

