POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen; Exhibitionist; Verkehrsunfälle

Wolfschlugen (ES): Nach versuchtem Einbruch geschnappt

Einen mutmaßlichen Einbrecher haben Beamte des Polizeireviers Nürtingen am frühen Dienstagmorgen in der Esslinger Straße vorläufig festgenommen. Gegen 2.15 Uhr war die Polizei von einem Anwohner alarmiert worden, der beobachtet hatte, wie sich ein zunächst Unbekannter an der Glasschiebetür eines Einkaufsmarktes zu schaffen machte und in den Markt eindringen wollte. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 42-jährige Tatverdächtige noch in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. In den Markt war der Mann nicht gelangt. Der angerichtete Sachschaden an der Eingangstüre dürfte sich ersten Schätzungen zufolge allerdings auf mehrere tausend Euro belaufen. Der 42-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Dienstagvormittags wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht jetzt einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Esslingen (ES): Verkehrsbehinderungen nach Auffahrunfall

Zu erheblichen Verkehrsbehinderung im morgendlichen Berufsverkehr ist es am Montagmorgen, gegen 7.15 Uhr, auf der B10 in Höhe Esslingen Mitte gekommen. Eine 22-jährige Fahrerin eines VW Golf war auf der linken Spur in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie verkehrsbedingt bremsen musste. Ein nachfolgender 37-Jähriger reagierte zu spät und krachte mit seinem Skoda Fabia ins Heck des Golf. Auch ein 18-Jähriger der mit seinem Renault Twingo zu dicht aufgefahren war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Skoda auf. Verletzt wurde niemand. Während der Golf und der Renault fahrbereit blieben, wurde der Skoda so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 22.000 Euro geschätzt. (ls)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall im Kreuzungsbereich (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag in Unteraichen ereignet hat, sucht derzeit das Polizeirevier Filderstadt. Eine 48-Jährige war gegen 10.20 Uhr mit ihrem VW Tiguan offenbar bei Rot von der A8 aus in die ampelgeregelte Kreuzung eingefahren, um nach links in die Maybachstraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 59-Jährigen, der vom Fasanenweg aus in die Kreuzung eingefahren war. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/7091-3. (rn)

Neuhausen/ Fildern (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, der am Dienstagmittag in der Scharnhäuser Straße eine Frau belästigt hat, fahndet der Polizeiposten Neuhausen. Die Frau war gegen 12.40 Uhr im Bereich eines dortigen Einkaufsmarktes unterwegs, als sich der Unbekannte vor ihr entblößte und onanierte. Die Frau rannte daraufhin davon und bat einen Passanten, die Polizei zu verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb erfolglos. Der Exhibitionist war mit einer Camouflage-Hose, einer schwarzen Jacke mit weißen und roten Streifen sowie grauen Turnschuhen bekleidet. Hinweise bitte unter Telefon 07158/9516-0. (rn)

